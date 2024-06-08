حركة فتح: المقترح الإسرائيلي بشأن حكم محلي برعاية الجيش في غزة خطة قديمة وبالية

أكد القيادي بحركة فتح منير الجاغوب أن المقترح الإسرائيلي بشأن حكم محلي برعاية الجيش في بعض الأحياء في غزة "خطة قديمة وبالية وكانت قد طرحت منذ عشرات السنوات ولم تنجح في الضفة الغربية ولا قطاع غزة ولا حتى في القدس الشرقية".

وقال الجاغوب - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن الخطة الإسرائيلية التي يتم العمل عليها الآن هي فصل قطاع غزة عن جنوبه وشماله ويتوسطهم مستوطنة (نتساريم) التي كانت مقامة على الأراضي الفلسطينية، وسيصبح الشمال منطقة للسكان والإمدادات والمساعدات والجنوب قسمته إسرائيل ليصبح مكانا للعمليات وممارسة القتال مع الفلسطينيين.. هذا هو المخطط الإسرائيلي".

وأضاف أن هذه الخطة تطمح إسرائيل في أن تطبقها في الضفة الغربية أيضا وتعمل عليها الآن عن طريق انهيار السلطة الفلسطينية ومنع وصول أموال المقاصة لها حتى تنهار بشكل ذاتي، منوها بأن الخطط الإسرائيلية لا تنتهي ولكن نجاحها أو فشلها سيكون بعدم تعاون المواطنين مع تلك الخطط بدون أي حلول سياسية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن قطاع غزة يوجد به حكم محلي ومؤسسات وطنية تطمح لأن تكون في دولة ذات سيادة مستقلة فلسطينية بعيدة عن الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول أن تفصل قطاع غزة وتجزئته ولكنها تغفل عن أنه لم يبق في قطاع غزة ما يمكن تجزئته فلم يبق سكان ولا مبان في القطاع.