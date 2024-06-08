إطلاق برنامج زمالة ماستركارد في مجال تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع EdVentures

أعلنت شركة EdVentures، الذراع الاستثمارية لمجموعة نهضة مصر وشركة رأس المال المخاطر الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة ماستركارد Mastercard Foundation لإطلاق برنامج زمالة ماستركارد في مجال تكنولوجيا التعليم في مصر.

تهدف الشراكة إلى تحقيق تغيير في قطاع تكنولوجيا التعليم في المنطقة، من خلال التركيز على الابتكار الرقمي وتكافؤ الفرص وتمكين الشباب، بما يساهم في تحسين المشهد التعليمي وتعزيز الاقتصاد في مصر.

بدأت عملية الاختيار لأولى دورات البرنامج لعام 2024 في شهر أبريل الماضي، حيث تم اختيار 12 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم للمشاركة في برنامج مدته 8 أشهر. يتضمن البرنامج تدريبًا متخصصًا وفرصًا إرشادية وتمويلًا يصل إلى 60 ألف دولار لكل شركة.

وفي السنوات الثلاث المقبلة، ستستمر الزمالة في دعم 36 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم، بهدف تعزيز الابتكار وريادة التغيير الإيجابي في قطاع التعليم بمصر.

أكدت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة EdVentures، أن هذه الشراكة تعكس قدرة الشركة على إحداث تأثير إيجابي في قطاع التعليم في مصر، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى المزيد من البرامج التي تعزز رؤيتها المشتركة لمستقبل التعليم.

أشار جوزيف نسينغيمانا، مدير مركز مؤسسة ماستركارد للتعليم والتعلم المبتكر، إلى أهمية الشراكة في تعزيز الوصول إلى التعليم عالي الجودة في مصر وأفريقيا، معربًا عن تطلع المؤسسة إلى تحقيق تأثير أكبر خلال العام الحالي.

يأتي إطلاق هذا البرنامج كخطوة هامة نحو تحقيق التطور والتحسين في قطاع التعليم في مصر، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال، مما يعزز دور التكنولوجيا في تطوير المجتمع والاقتصاد.