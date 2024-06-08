شركة روسية ترصد 15 مليون روبل مكافأة لإسقاط مقاتلة إف 16 أمريكية في أوكرانيا

أعلنت شركة روسية اليوم السبت عن مكافأة قدرها 15 مليون روبل ما يعادل (168 ألف دولار أمريكي) مقابل إسقاط أول طائرة مقاتلة من طراز إف -16 أمريكية الصنع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن سيجي شموتييف، مدير عام شركة "فورس" قوله، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج، إن الشركة ستدفع مكافأة قدرها 15 مليون روبل، أو 168 ألف دولار، مقابل أول طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" يمكن إسقاطها في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تحصل أوكرانيا على طائرات إف-16 من دول مثل هولندا والدنمارك وبلجيكا.

وقال شموتييف: "لقد أعلنا عن جائزة لتدمير طائرة مقاتلة من طراز إف-16 إذا تم تقديم هذه الطائرات إلى كييف".

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن جوائز نقدية لتدمير الدبابات التي زود الغرب بها في أوكرانيا، وقال شموتييف إنه تم سداد عدة دفعات من المكافآت.