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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزير الزراعة: لا توجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي

جانب من ندوة مجلس
جانب من ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري
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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه لا توجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل وأضاف ان  كل دولة تنتج ما تتميز فيها.
وأشار القصير، في كلمته أمام مجلس الأعمال الكندي المصري ، اليوم الثلاثاء، إلى محدودية الارض الزراعية في مصر والتي تبلغ حوالي 10 مليون فدان فقط ونصيب الفرد تتضاءل حتى أصبح قراطين فقط مؤكدا ان الدولة بذلت جهود كبيرة في مجال التوسع الأفقي من خلال استصلاح الصحراء وكذلك التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدتي الأرض والمياه وكذلك التوسع في إنشاء الصوب الزراعية التي تضاعف الإنتاج وترشد المياه .
وأضاف أن الدولة في عهد الرئيس السيسي أنفقت المليارات على المشروعات الزراعية القومية الكبرى لدعم منظومة الامن الغذائي 
وأوضح القصير ان 90% من القطاع الزراعي يمتلكه القطاع الخاص ودور الوزارة الدعم الفنى والمساندة والارشاد وكذلك استنباط الأصناف والتقاوى عالية الجودة والإنتاجية

الأمن الغذائي اكتفاء ذاتي الصوب الزراعية