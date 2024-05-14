كان راجع من الدرس.. مصرع طالب ثانوي في حادث تصادم بالفيوم



لقي طالب ثانوي مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية كان يقودها، أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصيه بطريق مدينه دمو، دائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التامين الصحي ، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ميكروباص بالطريق الدائري



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم ، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ميكروباص بالطريق الدائري عند مدخل مدينه دمو بدائرة المركز، ووجود متوفى .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم إلى المستشفى وبالفحص تبين وصول " عبد الرحمن محمد يونس " 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم بمدينة دمو الجديدة التابعة للمركز.

بالانتقال والفحص تبين وجود حادث تصادم ميكروباص ودراجة بخارية، على الطريق الدائري عند مدخل مدينه دمو بدائرة المركز؛ ما أدى إلى إصابة المدعو "عبد الرحمن محمد يونس طالب بالصف الثالث الثانوي- 18 سنة- ويقيم بذات الناحية"، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى التأمين الصحي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.