اليوم.. أولى جلسات نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.

دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش



وقال المحامي بالنقض عمرو عبد السلام صاحب دعوى إلغاء زيادة سعر رغيف العيش المدعم، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات حددت جلسة عاجلة اليوم الأحد؛ لنظر أولى جلسات القضية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.

وأقام المحامي عمرو عبد السلام وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشًا.