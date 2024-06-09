بالصور | ألمانية وتشيكية تزوران الوادي الجديد لنشر سياحة التأمل ودعم ذوي الهمم

اختتمت سائحتان من المانيا والتشيك زيارتهما لمحافظة الوادي الجديد، ضمن جولة سياحية بواحات المحافظة ولتنفيذ برامج تدريبية لذوي القدرات الخاصة بالمحافظة.

واحة الخارجة

وأختتمت " آنا" من التشيك و " سوزانا" من المانيا زيارتهما للوادي الجديد بعد قضاء 8 أيام في الواحات واختتما الزيارة بواحة الخارجة من خلال استقبال رسمي لهما في مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

واكدت " آنا" أنها صاحبة مؤسسة لخدمة ذوي الهمم في التشيك،وأنها زارت واحات الوادي الجديد وتعيش دولة النمسا حاليا وجاءت لزيارة مصر والوادي الجديد لجولة سياحية وتقديم خدمات تدريبية وتأهيلية للأطفال ذوي الهمم وهي سعيدة بما شاهدته من معالم سياحية بالواحات وما جرى تقديمه من برامج تدريبية وفقرات لليوجا لذوي الهمم والتي تساعدهم على الحياة بشكل طبيعي في ظل انها الزيارة الأولى لها لمصر وتأمل في فتح آفاق للتعاون المستقبلي بين مؤسستها وبين الحكومة المصرية في مجال رعاية ذوي القدرات الخاصة.

فيما قالت " سوزانا" من المانيا، إنها الزيارة الثالثة لها للوادي الجديد ومصر، وأنها مدربة لذوي الهمم ومدربة رياضة " اليوجا" وسياحة التأمل " الميدتيشين"، وجرى تقديم عدة تمرينات للأطفال ذوي الهمم بالمحافظة ، حيث تهتم بهذه الشريحة بسبب أن لديها ابن معاق فلذك تهتم بهذه الشريحة.

فيما قال محسن عبد المنعم الصايغ، مدير عام الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن الوفد السياحي أعرب عن سعادته البالغة لزيارة منطقة الواحات والصحراء الغربية، مؤكدين أن الوادي الجديد، أفضل المناطق السياحية العالمية كما زارت السائحتان عدة مواقع أثرية وسياحية بالمحافظة بالإضافة للنزول للآبار الساخنة الكبريتية وزيارتهن كانت لنشر سياحة التأمل ورياضة اليوجا وتقدم خدمات للأطفال ذوي الهمم.

وأكد أنه جرى تنظيم عدة لقاءات تدريبية للأطفال ذوي الهمم بمدينة الخارجة مع حفلات ترفيهية.

وأشار إلى، أن هيئة تنشيط السياحة منحت السائحتين حقائب تحتوي على هدايا تذكارية، وكتيبات، ومنشورات، واسطوانات مدمجة، تعرفهم مصر ومنطقة الواحات، بشكل خاص وأهم المقومات السياحية والأثرية بها.

زيارة سائحتين من المانيا والتشيك للوادي الجديد (1)

زيارة سائحتين من المانيا والتشيك للوادي الجديد (2)

زيارة سائحتين من المانيا والتشيك للوادي الجديد (3)

سائحة المانية وتشيكية تزوران الابار الساخنة بالوادي

سائحة تشيكية والمانية في مكتب تنشيط السياحة بالوادي الجديد (1)

سائحة تشيكية والمانية في مكتب تنشيط السياحة بالوادي الجديد (2)

سائحة تشيكية والمانية في مكتب تنشيط السياحة بالوادي الجديد (3)

سائحة تشيكية والمانية في مكتب تنشيط السياحة بالوادي الجديد (4)

سائحة تشيكية والمانية في مكتب تنشيط السياحة بالوادي الجديد (5)

سائحة تشيكية والمانية في مكتب تنشيط السياحة بالوادي الجديد (6)

سائحة تشيكية والمانية في مكتب تنشيط السياحة بالوادي الجديد (7)

سائحة تشيكية والمانية في مكتب تنشيط السياحة بالوادي الجديد (8)

موظفو هيئة تنشيط السياحة يستقبلون وفد سياحي من المانيا وتشيك (1)

موظفو هيئة تنشيط السياحة يستقبلون وفد سياحي من المانيا وتشيك (2)