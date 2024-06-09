منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة تزداد ضراوة يوما بعد يوم

قال منسق الشئون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة مارتن جريفيث /اليوم الأحد/ إن الحرب في غزة تزداد ضراوة يوما بعد يوم، وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

ودعا جريفيث - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إلى إطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" وحماية جميع المدنيين، وذلك بعد أنباء عن مقتل أكثر من مائتي فلسطيني في مخيم النصيرات يوم أمس (السبت).

وأشار جريفيث إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة خاصة مع انتشار الجثث المكفنة على الأرض، كما وصف مخيم النصيرات بأنه مركز الفاجعة التي لا يزال المدنيون الفلسطينيون يعانون منها.