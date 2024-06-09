معلومات المناخ: موجة شديدة الحرارة بداية من الأربعاء لمدة 10 أيام

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه من المتوقع موجة طويلة شديدة الحرارة ، تبدأ تدريجياً من الأربعاء 12 / 6 / 2024 وتستمر على الاقل 10 أيام متصلة، ومتوقع ان ترتفع الحرارة فيها إلى قيم قياسية .

ونصح فهيم المزارعين بالغاء التصويم للمحاصيل خاصة فى لب البطيخ والصويا والذرة ، وحماية ثمار المانجو والرمان اجراء هام جدا سواء بالجير المخفف او بسليكات الالمونيوم وغيرها، مع استعجال الرش لمكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي وكل الحشرات والامراض الاتنين والتلات قبل دخول الموجة شديدة الحرارة .

ونصح فهيم المواطنين، بغطاء رأس ابيض ولبس أكمام وكثرة شرب الماء.