كاتب صحفي: علاقة مصر بأذربيجان قوية وتاريخية

قال أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إنّ علاقة مصر بدولة أذربيجان قوية وتاريخية، موضحًا أنّ مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان عام 1991.

وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أنّ دولة أذربيجان مؤيدة لمصر فيما يتعلق بضرورة وقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية كأساس لتحقيق السلام في المنطقة، موضحًا أنّ مصر تتحرك في مسارين لدعم القضية الفلسطينية الأول يتمثل في حشد المواقف الدولية بتأكيد الرؤية المصرية التي تشمل أقامة الدولتين ووقف العدوان الإسرائيلي وحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعه، على أنّ هذه الرؤية تتوافق أذربيجان مع مصر فيها.

وأشار إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في المؤتمر الصحفي مع رئيس أذربيجان أكد على أن القضية الفلسطينية هي صلب القضايا المنطقة، وأن يجب البحث عن السلام بدلًا من الدمار والخراب، ويمثل الأولوية المصرية.