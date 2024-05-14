الكشف الطبي على 65,841 مريض عيون ضمن المرضى الأولى بالرعاية بقرى ومراكز الفيوم

أعلنت جمعية الأورمان، الكشف الطبي على عدد (65,841) مريض عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم منذ بداية عملها بالمحافظة الى الأن، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.

وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بقيادة جبريل عبدالوهاب.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن جرى الكشف الطبي على عدد 65,841 مريض وإجراء عدد 12,658 عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، فضلا عن تسليم عدد (8820) نظارة طبية.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

وأضاف، أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الفيوم، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

ويذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف مريض، وإجراء عدد 213 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (172848) نظارة طبية لغير القادرين.