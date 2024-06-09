اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة

الأحد 09/يونيو/2024 - 10:45 ص

تنطلق أعمال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الأحد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية، والبرلمانيين، ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والإفريقية، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي والمؤسسات الإقليمية والدولية.



يشهد المؤتمر مجموعة من الفعاليات والجلسات النقاشية؛ تدور الجلسة الأول حول استراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق، أما الجلسة الثانية ستُعقد تحت عنوان “الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية”؛ بينما يدور النقاش في الجلسة الثالثة حول “الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي”.



وستشهد فعاليات المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة جهاز حماية المنافسة البحثية.



وشهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة تحت عنوان “صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين”، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وذلك في التاسعة والنصف صباحًا يومي الأحد والاثنين 19 و20 مايو 2024.



كما يحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية، والقطاع الخاص المصري، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء المحليين والدوليين، وطلاب الدكتوراه في الجامعات المصرية لتقديم رؤية كل منهم لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.