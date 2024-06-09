اليوم.. سيامة المطران الجلخ رئيس أساقفة على مذابح بكركي

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم الأحد، القداس الإلهي والسيامة الأسقفية للأب ميشال الجلخ رئيسا لأساقفة نِصِّيبين شرفا للموارنة، على مذبح الكنيسة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة "، عاونه فيه رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر وراعي أبرشية أنطلياس انطوان بو نجم، ومشاركة عميد دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان الكاردينال كلاوديو غودجيروتي، والبطاركة يوسف عبسي، مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، مار روفائيل بدروس الحادي والعشرين، مار اغناطيوس افرام الثاني، السفير الباباوي في لبنان باولو بورجيا، الكاثوليكوس آرام الأوّل ممثّلا بالمطران شاهان سركيسيانو، والأساقفة فرانشيسكو برونارو، أندريه غابرييل فيرادا موريرا، أساقفة الكنيسة المارونية في لبنان وبلدان الانتشار، والرؤساء العامين والرئيسات العامات والكهنة والراهبات، رئيس الرهبانية الأنطونية الاباتي جوزيف بو رعد، مجمع الرئاسة العامة في الرهبانية.

حضر السيامة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وجمع من الوزراء والنواب من مختلف الكتل النيابية ونواب ووزاء سابقون، إضافة إلى ممثلين عن قادة الاجهزة الامنية، ومديرين عامين، وفاعليات سياسية وأمنية وديبلوماسية وقضائية ودينية ونقابية وإعلامية وتربوية واجتماعية، وعائلة المطران الجلخ وأبناء قريته.