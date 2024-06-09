اليوم.. بدء صرف مرتبات يونيو لجميع العاملين في الدولة

الأحد 09/يونيو/2024 - 10:18 ص

بدأ اليوم الأحد 9 يونيو 2024، صرف مرتبات شهر يونيو 2024 لجميع العاملين في الدولة.



وقررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، للعاملين في الدولة، بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٩ يونيو إلى ١٣ يونيو ٢٠٢٤.



وتصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإليكترونية.



وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.