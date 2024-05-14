الولايات المتحدة وأوكرانيا تبحثان آخر المستجدات في ساحة الحرب والمساعدات العسكرية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات في ساحة المعركة وأهمية المساعدة الأمنية الأمريكية التي وصلت حديثًا للمساعدة في صد الهجمات الروسية.

وناقشا الجانبان أيضًا الترتيبات الأمنية طويلة المدى والعمل المستمر لضمان ازدهار أوكرانيا اقتصاديًا - وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة الدائم لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها والتزامها بتعافي أوكرانيا.

كما بحث وزير الخارجية الأمريكي، في لقاء منفصل مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، التزام الولايات المتحدة الدائم بجهود الإنعاش وإعادة الإعمار في أوكرانيا والتفاني في العمل بالتنسيق مع الشركاء لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وسلط بلينكن الضوء على المساعدة الاقتصادية التي قدمتها الولايات المتحدة للمساعدة في خلق الاستقرار المالي وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية بالإضافة إلى الدعم الأمريكي لأوكرانيا وهي تمضي قدمًا على طريق التكامل الأوروبي الأطلسي.