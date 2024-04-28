3 أمور تمنع الإرث.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصل حول هل هناك أمور تمنع الإرث؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "هناك 3 أمور هى القتل والرق وتغيير الدين".

وأوضح: “لولا منع القاتل من الميراث لقتل الناس بعضهم للحصول على الإرث”.

وأضاف: "كمان الرق غير موجود الآن، فالرقيق هو ما ملكت يداه ملك السيد، فبالتالى لو ورث ابن الرقيق سيرث السيد، وكذلك لو فى اثنين على ديانات مختلفة، فلو فرضنا على واحد على غير ملة الإسلام، وله أقارب مسلمين نقول له مفيش لكم ورث زى ما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا".