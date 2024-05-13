تعليم البحيرة: 196 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية وأولى وثانية ثانوي

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن زيادة مستوى الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات بعد غد الأربعاء، الموافق 15 مايو الحالي، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 21 مايو، كما ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث يتوقع أن يشارك فيها أكثر من 85 ألف طالب وطالبة.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية يوم غد الثلاثاء. بينما ستبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي بعد غد الأربعاء، الموافق 15 مايو، حيث سيخضع الطلاب لاختبار اللغة العربية.

وأكد وكيل الوزارة على أن تمت جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024، ومن المتوقع أن يشارك في هذه الامتحانات ما يقارب 111139 طالب وطالبة، حيث سيؤدون امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية في اليوم الأول.

وأكد وكيل التعليم بالبحيرة أهمية توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل سهولة ويسر.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المحددة للامتحانات، والتعاون مع الشرطة لتأمين أوراق الامتحانات ومراكز الامتحانات في جميع أنحاء المحافظة.

وكما أكد على مكافحة جميع أشكال الغش ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الامتحانات، سواء للطلاب أو المراقبين، حيث أكد أيضًا على أهمية تحسين النظافة داخل المدارس وتكثيف أعمال النظافة في المناطق المحيطة بمراكز الامتحانات، بالتنسيق مع الوحدات المحلية. كما سيتم توفير غرفة للإسعافات الأولية في كل مركز امتحان، وسيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية للتعامل مع أي مشاكل تطرأ خلال الامتحانات.