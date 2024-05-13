السكرتير العام المساعد يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع والمأكولات الشعبية ببني سويف

أجري اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد" لمحافظة بني سويف، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية واللحوم والمأكولات الشعبية، حيث تم تقديم عدد من محلات الجزارة و اللحوم البلدية والمطاعم الشعبية بمدينة بني سويف، ورافقه السكرتير خلال جولته مديري حماية المستهلك، والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، والتموين و التنفيذيين المعنيين بديوان عام المحافظة.

اطمأن السكرتير العام المساعد على التزام المحال والمطاعم المشاركين في المبادرة، حيث تبادل الحديث مع أصحاب تلك المحال ومع المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود والتعاون مع الحكومة لتخفيض الأسعار لتكون في متناول المواطن البسيط خاصة في السلع الأساسية والمأكولات الشعبية.

وحرصت اللجنة على مراجعة اللالتزام بالشهادات الصحية، واجراءات واشتراطات الصحة السلامة والصحة المهنية، ومستوى نظافة المحال التجارية، لاسيما المطاعم، وتم التشديد على الالتزام بالضوابط والاشتراطات حفاظا على صحة وسلامة المواطن، وأنه لا تهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أية مخالفات في هذا الشأن.

تجدر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة وفي إطار تكليفات الحكومة وحرصها لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ، والتي لاقت تجاوبا من أصحاب المحال التجارية والمطاعم والجزارين ومشاركة فاعلة في جفع الجهود التي تبذلها المحافظة في هذا الشأن، مؤكدين ترحيبهم بالمبادرة التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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