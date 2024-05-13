مؤدو المهرجانات يرفعون شعار "عصام صاصا مش مجرم" لدعم المطرب

حرص عدد من مؤدي المهرجانات على دعم عصام صاصا، بعد أزمته الأخيرة، حيث تسبب صاصا في دهس أحد السائقين أعلى دائري المنيب، وتم القبض عليه وأجرى تحاليل المخدرات التي كانت نتيجتها إيجابية، ولكن تم إخلاء سبيله بمبلغ مالي لحين الانتهاء من التحقيقات.

رفع مؤدي المهرجانات شعار "عصام صاصا مش مجرم" عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ولافت البعض إلى الهدف من ذلك هو مواكبة التريند، نعرض لكم في هذا التقرير أبرز التعليقات على حادث عصام صاصا.

حمو بيكا يدعم عصام صاصا

دعم مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عصام صاصا حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "عصام صاصا عمره في حياته ما كان مؤذي أو شخص مش كويس وأنا مش بكتب الكلام ده عشان أظيط في الظيطة.. أنا ك حمو بيكا أعرف الراجل ده من سنين السنين كمان".

دعم حمو بيكا عبر الإنستجرام

حودة بندق يدعم عصام صاصا: غلبان وطيب

وجه مؤدي المهرجانات حودة بندق رسالة دعم إلى عصام صاصا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "أنا كنت عامل حادثة كبيرة على الدائري وربنا نجاني منها الحمدلله.. واللي خبطنا بالعربية من وره كان راكب عربية نقل وطار وموقفش شافنا حتى موتنا والا حصلنا أيه".

وأضاف: "اللي عايز أقوله في موضوع عصام صاصا إن عصام وقف ومجريش بعد ما خبط المتوفي الله يرحمه ويصبر أهله و عصام غلبان وطيب.. بلاش بقى السوشيال ميديا والناس اللي عايزة تعمل تريندات حاجات بايخة عيب بقى".

عنبة يدعم عصام صاصا

علق مؤدي المهرجانات عنبة، على أزمة عصام صاصا الأخيرة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقال: "أول حاجة إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا طالع بقدم خالص التعازي لأسرة ضحية حادث عصام صاصا ربنا يرحمه ويصبركم، أنا حاسس بيكم لأن بنت عمي ماتت من 4 سنين أو أكتر وهي في زهرة شبابها وهي بتعدي برضه العربية خبطتها وجريت محدش وقف ليها".

وأردف: “أنا عارف إن مفيش فلوس في الدنيا هتعوض ابنكم، ورسالتي لأهل الضحية أنا مش بلومكم في حاجة ربنا يصبركم موقف صعب أنتم مدمرين نفسيًا هنا وهو مدمرنفسيًا بس اللي عايز أقوله هو مش بيخبط أي حد ومش بيدوس على الناس بفلوسه".