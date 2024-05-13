الإعدام شنقا لشخص هتك عرض طفلتين في بورسعيد

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الاثنين، بمعاقبة المُدان بهتك عرض طفلتين أنجبتا منه ببورسعيد بالإعدام شنقا، وذلك بإجماع أراء أعضاء المحكمة.

وكانت المحكمة قد أحالت في جلسة 16 أبريل الماضي ملف الدعوى لمفتي الديار المصرية وحددت جلسة اليوم لإيداع التقرير والنطق بالحكم، وذلك بعد أن أسمتعت لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، كما استمعت لدفاع المتهم ومحامي المجني عليهن.

وترجع أحداث القضية إلى 2 مايو عام 2023 نطاق قسم بورفؤاد أول، والمتهم فيها "ا.ع.ا.ا" البالغ من العمر 51 عامًا، بخطف عن طريق التحايل طفلتين، وهتك عرضهن حال كونهما لم يبلغن 12 سنة ميلادية كاملة وحملا منه.