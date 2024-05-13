"طب أسنان قناة السويس" تستعد لاستقبال فريق ضمان جودة التعليم والاعتماد

تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس كلية طب جراحة الفم والأسنان، وذلك في إطار استعدادات الكلية لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، والتي من المنتظر أن تكون غداً الثلاثاء الموافق 14 مايو.

هذا وكان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتورة داليا فياض عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والإداريين والسيدة منار السيد مدير عام الشؤون الإدارية ومهندسي الإدارة الهندسية.

وخلال التفقد - تأكد الدكتور ناصر مندور من استكمال الكلية المُتقدمة للحصول على تجديد الإعتماد واستكمال متطلبات معايير الجودة لإستقبال لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح رئيس الجامعة أن نشر ثقافة الجودة هو نهج تتبعه الجامعة وترغب في وصول فكرها إلى كافة منتسبيها من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية، والاهتمام بالخطط الدراسية، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وتعزيز الجهود البحثية والتعليمية بجميع الكليات، وكذا برامج خدمة المجتمع والأسلوب المتبع في الإدارة ومصادر المعلومات، فضلًا عن مستوى الطلاب والخريجين، لضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بكلية طب جراحة الفم والأسنان، والتزامها في انتظام عملها وحرصها على ممارسة أشكال الجودة لافتًا إلى إن الكلية حصلت على الاعتماد من أول مرة منذ تقدمها وهذا يدعو لاستمرار العمل بروح الفريق الواحد.

هذا وقام رئيس الجامعة بتفقد عيادة الاستعاضة الصناعية، عيادة طب الفم وأمراض اللثه، غرف التعقيم، معمل الباثولوجي، وقسم جراحة الفم والوجه والفكين.

كما توجه لمتابعة جاهزية العناية المركزة، وغرف العمليات، ووحدة الاختبارات الالكترونية.

ثم انتقل الدكتور ناصر مندور إلى المبني التعليمي حيث تفقد المدرجات وقسم الجذور وقسم الأشعة، والرعاية الطبية، ومستشفى طب الأسنان.

وفي سياق متصل - تم أمس الأحد الموافق 12 مايو عقد دورة الجدارات القيادية وإعداد صف ثاني للعاملين، وذلك ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة بإشراف الدكتور حمدي عطا الله مدير المركز؛ لتقديم الدعم الفني للكليات المتقدمة للإعتماد، وحاضرت بها الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني عميد كلية التمريض وأستاذ إدارة التمريض، واستهدفت الدورة رؤساء الأقسام الإدارية والعاملين بالكلية.

وتناولت الدورة تحسين الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية ، وتنمية القدرات القيادية والإدارية للموظفين، وتعزيز الرضا والانتماء المؤسسة، كما تطرقت إلى الدورة للفوائد المترتبة عن إعداد الصف الثاني في الإدارات ودوره في زيادة مستوى المعرفة والمهارات لدى الموظفين.