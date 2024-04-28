جامعة الفيوم تستقبل وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبل اليوم الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمكون من ٣ فرق للمراجعة لاعتماد كليات الطب والهندسة والآداب خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/٢٨ وحتى الأول من الشهر المقبل، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨.

وخلال اللقاء أشاد أ.د ياسر مجدى حتاته، بدور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الاعتماد، مؤكدًا أن الإدارة العليا لجامعة الفيوم تولي اهتمامًا بالغًا بزيارات فرق الجودة وتحرص على التواصل المستمر مع الهيئة، مؤكدًا أهمية ذلك في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميًا كما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة، ومشيرًا إلى أن الجامعه بها ٧ كليات معتمدة وهى كليات السياحة والفنادق والعلوم وكلية التربية للطفولة المبكرة وكذلك كليات الآثار والتربية والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن زيارة فريق عمل تهدف لاعتماد كلية الطب من أ.د مايسة عباس محمد عامر الأستاذ بطب الأسكندرية، وأ.د أمانى ابراهيم محمد البرايرى طب قصر العينى، وأ.د مي أحمد أمين حمزة طب عين شمس، وأ.د حمدى احمد حسين تمام طب قنا، وأ.د عبد العزيز محمد عبدالعزيز حسين طب المنصورة. وتهدف لاعتماد كلية الطب على النظام المؤسسي.

ويتكون فريق اعتماد كلية الآداب من أ.د نادية حسن السيد علي أستاذ أصول التربيه كلية التربيه جامعة بنها، وأ.د شريف سنوسي عبد اللطيف السعداوي الأستاذ بكليه الخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف، وأ.د هناء عوده خضري أحمد أستاذ التخطيط الاستراتيجي والدراسات المستقبلية كليه التربية جامعة عين شمس، وأ.د حسين محمد أحمد عبد الباسط أستاذ المناهج وطرق التدريس كليه التربية بجامعة جنوب الوادي، وأ.د منى السيد حافظ عبد الرحمن أستاذ علم الاجتماع كلية الآداب جامعة عين شمس، وأ.د سعيد أحمد أبو ضيف محمود أستاذ اللغه الانجليزية كلية الآداب جامعة أسيوط، وتهدف الى الاعتماد البرامجى لبرامج علم الاجتماع والتاريخ وبرنامج لغة انجليزية.

وتتقدم كلية الهندسة لاعتماد برنامجي مدنى وعمارة ويتشكل الفريق الثالث من أ.د يسري محمد موافي أستاذ الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة الأزهر، وأ.د أحمد محمود محمد عبد العزيز الجمل أستاذ هندسة الري كلية الهندسة جامعة المنصورة، وأ.د معتز محمود طلبه محمد عميد المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.