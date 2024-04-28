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الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام حسن يستقر على لاعبي الأهلي المنضمين للمعسكر المقبل

حسام حسن
حسام حسن
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يستعد المنتخب المصري للدخول في معسكر مغلق خلال ايام قليلة وذلك استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن تصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استقر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي مجموعة اللاعبين الذين سينضمون من فريق الاهلي لمعسكر المنتخب بعد تألق اللاعبين في مباراة فريقهم امام مازمبي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. 
وسيضم العميد كل من امام عاشور ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات ومحمد الشناوى ومصطفي شوبير واحمد كوكا ومحمد مجدي قفشة.

ومن المقرر ان يعود امام عاشور ومحمد الشناوى وحسين الشحات الي قائمة الفراعنة بعد عودتهم من الاصابات التي لحقت بهم مؤخرا.
 

الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن منتخب مصر لاعبو