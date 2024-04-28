"تعليم الكبار" تبحث آليات توفير فرص عمل للمتحررين من الأمية

اجتمع اليوم الأحد، الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، مع نازك الألفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدكتور فاروق الباز لبناء علماء الغد؛ من أجل الاتفاق بشأن تفعيل العمل المشترك في ضوء رؤية الهيئة المستقبلية؛ وذلك للتوجه نحو ريادة الأعمال والابتكار في مجال تعليم الكبار، والسعي نحو تحقيق جودة الحياة للمواطنين، والتعايش الرقمي.

وجرى الاتفاق على تنفيذ مبادرة للمتحررين من الأمية، من خلال مؤسسة فاروق الباز، تتضمن المبادرة تدريب المتحررين على يد اساتذة متخصصين، وخبراء بزراعة أسطح المنازل بحي الأسمرات.

وتهدف المبادرة الى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وكذلك توفير فرص عمل للمتدربين بالشركات المهتمة بزراعة الاسطح بالإضافة الى تحقيق الإكتفاء الذاتي لسكان الحي، ودمجهم في أنشطة منتجة.

وهيئة تعليم الكبار تشجع الإنتقال من مفهوم تدريس القراءة والكتابة لمن فاتتهم الفرصة الأولى من التعليم إلى المفهوم الواسع لتعليم الكبار الذي يتصل بمناحي الحياة المختلفة، ويهدف الى تحقيق جودة الحياة للأفراد والمجتمعات.