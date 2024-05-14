رئيس جامعة المنوفية يناقش الموازنة فى اجتماع لجنة التعليم بالنواب

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع موازنة التعليم العالي وموازنة الجامعات عن العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ناقش الدكتور أحمد القاصد موازنة جامعة المنوفية (تعليم، مستشفيات جامعية، مستشفى معهد الكبد) بحضور أعضاء مجلس النواب.

استهل رئيس الجامعة كلمته بتوجيه الشكر للجنة التعليم ولجميع ممثلى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لما يبذلونه من جهد متفانى لتوفير احتياجات الجامعة وتوفير الاعتمادات المالية، وتذليل كافة العقبات، وشكر خاص لوزير التعليم العالي على مايقدمه من دعم مستمر للجامعة لتنفيذ رؤيتها ورسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، مؤكدا أن موازنة التعليم والتعليم العالي للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ شهدت طفرة كبيرة وزيادات لم تحدث من قبل، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم ووضعه فى الأولويات الرئيسية فى خطة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وناقش رئيس الجامعة بنود الموازنة والاعتمادات المالية المطلوبة بالباب الأول والمستحقات المالية اللازم توفيرها مستعرضا المشروعات القائمة بالجامعة بالإضافة إلى المستحقات المالية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما ناقش بنود الباب الثانى من الموازنة والتى تختص بزيادة مخصصات التغذية والاحتياحات الخاصة للطلاب بالمدن الجامعية، وفى هذا الشأن أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، أكدت أنه سيتم عقد جلسة خاصة بعد مناقشة الموازنة، تخص بند التغذية بالمدن الجامعية، ودعوة كافة رؤساء الجامعات للمشاركة بها، حتى يتم وضع رؤية واحدة خاصة بذلك الموضوع.

كما استعرض القاصد متطلبات الجامعة بالباب السادس من الموازنة الاستثمارية وأهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة للإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستراتيجية للجامعة، خاصة المشروعات الخاصة بالمستشفيات الجامعية لما تبلغه من أهمية كبيرة لتحقيق رسالتها العلاجية وتقديم الخدمة الطبية فى مختلف التخصصات لعلاج المترددين الذين يبلغ عددهم الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

هذا وأشار رئيس جامعة المنوفية إلى إنه سيتم تخريج دفعتين هذا العام من طلاب الطب 5+2 و 6+1، لذا يجب مراعاة ذلك، خاصة وأن طبيب الامتياز يتقاضى مكافأة، وأهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة فى هذا الشأن.

حضر الاجتماع الدكتورة حنان يشار والنائب رشا كليب الأعضاء بمجلس النواب حيث أشادت كل منها بالخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية والتطور الذى تشهده خلال هذه الفترة، كما حضر الاجتماع السيدة سعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف النطاط أمين عام الجامعة المساعد للشؤون المالية بجامعة المنوفية.