الكرملين: رفض بلجيكا يعرقل عملية تبادل الأصول الروسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن رفض السلطات البلجيكية الاعتراف بتبادل الأصول المجمدة للمستثمرين الروس والأجانب؛ سيعيق عملية التبادل، لكن العمل جاري على حل القضية.

وكانت وزارة المالية البلجيكية قد أعلنت عدم الاعتراف بتبادل "الأصول المجمدة"، وفقًا للمرسوم الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين رقم 844.

وعندما سئل عما إذا كانت مثل هذه القرارات يمكن أن تعرقل العملية، قال بيسكوف: "من الواضح أنها لن تسهل على الأقل تبادل الأصول. تلك صعوبات في طريق تنفيذ هذه الخطة لكننا سنواصل عملنا". وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت.

وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 300 مليار دولار. ويوجد ما يقرب من 5 إلى 6 مليارات دولار من الأصول في الولايات المتحدة، في حين تحتفظ بالقسم الأكبر من الأموال جهات إيداع أوروبية، وخاصة منصة يوروكلير الدولية ومقرها بلجيكا.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما "بشأن التدابير المؤقتة الإضافية ذات الطبيعة الاقتصادية المتعلقة بتداول الأسهم الأجنبية" لغرض تبادل الأصول الأجنبية المجمدة. ويحدد المرسوم إجراءات بيع الأوراق المالية الأجنبية التي يحتفظ بها مواطنون روس وأجانب، بما في ذلك الدول غير الصديقة، على حساب الأموال المجمدة بالفعل لدى هؤلاء الأجانب في حسابات من النوع "ج".