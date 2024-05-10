المطران عطا الله حنا : الاعتداء على مقر الأونروا في القدس يحمل رسائل تهديد ووعيد

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الجمعة، إن الاعتداء على مقر الاونروا في القدس انما يحمل رسائل تهديد ووعيد لهذه المؤسسة الاغاثية الاممية التي انشأت اثر النكبة بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.



واضاف “حنا” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، ان اقدام عدد من المستوطنين على ما اقدموا عليه يوم امس انما هو عمل مدان جملة وتفصيلا ، فمؤسسة الاونروا ومع كل التحفظات الموجودة الا انها يجب ان تبقى ما دام هنالك لاجئون وما دامت القضية الفلسطينية لم تحل بعد وما دامت غزة تعاني ما تعانيه في ظل هذه الحرب التدميرية التي ادت الى كثير من الالام والاحزان والمعاناة.



وتابع: نعرب عن وقوفنا الى جانب الاونروا وهي التي يتم التحريض عليها بشكل غير مسبوق واسرائيل تسعى من اجل اغلاقها والنيل من مكانتها لكي لا تتمكن من تأدية رسالتها.

واختتم قائلا: الاونروا يجب ان تبقى وخاصة في هذه الاوقات وفي ظل هذا الدمار الهائل والمعاناة التي لا يمكن وصفها بالكلمات في قطاع غزة .