مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالمحلة

لقي شخصان مصرعهما وإصيب اثنين آخرين بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة إثر تصادم سيارة ملاكي بكوبري على الطريق محل البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج والجثامين إلى المشرحه.

تلقي مدير أمن الغربية اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بكوبري على طريق قرية الدواخلية بمركز المحلة الكبرى.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف وتبين من التحريات والمعاينة الأولية وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بكوبري على طريق قرية الدواخلية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى أسفر عن مصرع أحمد فايز وإبراهيم سامح في العقد الثاني من عمرهما وإصابة اثنين آخرين.

تم رفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.