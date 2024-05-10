ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالمحلة

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخصان مصرعهما وإصيب اثنين آخرين بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة إثر تصادم سيارة ملاكي بكوبري على الطريق محل البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج والجثامين إلى المشرحه.

تلقي مدير أمن الغربية اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي  بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بكوبري على طريق قرية الدواخلية بمركز المحلة الكبرى.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف وتبين من التحريات والمعاينة الأولية وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بكوبري على طريق قرية الدواخلية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى أسفر عن مصرع أحمد فايز وإبراهيم سامح في العقد الثاني من عمرهما وإصابة اثنين آخرين.

تم رفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إدارة شرطة النجدة الأجهزة الأمنية المحلة الكبرى انقلاب سيارة ملاكي