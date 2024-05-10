"ثريدز Threads" تتيح رؤية عدد مرات مشاهدة المنشور.. تعرف علي المزيد

أطلقت Threads، خطوة تطوير لكي تصبح منصة الوسائط الإجتماعية بميزات متعددة و أكثر شفافية فيما يتعلق بمدى الوصول والتوزيع.

وقال رئيس إنستجرام، آدم موسيري، إن الشركة تعمل علي تيسير رؤية عدد مشاهدات المنشور لأي شخص و كيفية أداء منشورات الموضوعات الخاصة بهم، لذلك نحن نطرح القدرة على الضغط في أي مكان على المنشور لعرض إجمالي عدد مرات المشاهدة.

وغالبا سيمضي وقت قبل أن يحصل الكل على هذا الخيار لا أراه في تطبيقي أو على الويب حتى الآن ، ولكنه سيكون عبارة عن نافذة تهنئة لأداء الأشخاص المؤثرين والشركات والمستخدمين العاديين.

وإذا لم يكن هناك شيء آخر، فمن الجيد دائما أن تعرف أنك تبحث عن كل ماهوجديد وهادف .

وأضاف موسيري: "أمامنا المزيد من العمل لنقوم به، لكنني أعتقد أن هذه خطوة أولى رائعة في إعطاء المبدعين بعض البيانات التي طلبوها".

وهناك أكثر من 150مليون مستخدم شهريا لمنافس Instagram X .

ومنذ أسابيع قليلة أضاف التطبيق ميزات مثل التصفية التلقائية للكلمات المسيئة والقدرة على اختيار العبارات المخصصة الخاصة بك التي تريد إخفاءها عن العرض عند استخدام النظام الأساسي، إنه يختبر القدرة على تجاهل الإشعارات الخاصة بالتفاعلات مع منشورك.

وفي الوقت نفسه، على Instagram، تبذل الشركة جهدا لزيادة الوصول إلى المبدعين الصغار وإعطاء الأولوية للمحتوى الأصلي بدلا من السماح للحسابات المجمعة باستغلال كل المجد.