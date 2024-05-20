دورة تدريبية لمسئولي العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات دمياط

نظمت مديرية الصحة في دمياط ، دورة تدريبية لمسئولي العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات بناءا على تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و ضمن استعدادات مديرية الصحة لادخال جميع التخصصات الطبية فى قائمة العلاج على نفقة الدولة و انشاء اقسام للعلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات النوعية لتوفير العلاج لغير القادرين بشتى التخصصات .

صرحت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير ادارة العلاج على نفقة الدولة بانه تم اقامة دورة تدريبية عن انواع المطالبات المالية و كيفية تفعيل اكواد العلاج علي نفقة الدولة .

حيث استمر التدريب على مدار يومين ليشمل عدد ٣٠ فرد من مسؤولين عمل اللجان الثلاثية بالاضافة الى مسؤول ادارة من المستشفيات و ذلك بقاعة مستشفى الصدر.

حاضر بالتدريب كلا من الدكتورة دعاء المحلاوى والدكتورة هاجر الخميسي والدكتورة ياسمين نجيد

ورحاب العدوى ورحاب عبد الناصر.

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم اجتماعًا لبحث شكوى عمال الأمن والحراسة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة ، بشأن عدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر و الوقوف على حلول لموقف التأمينات الاجتماعية.

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و زكريا عزب مدير عام التأمينات بدمياط و ممثلى شركة حلوان للإنتاج الحربى .

حيث ناقشت " المحافظ " كافة المحاور المُتعلقة بالشكوى للوقوف على آلية وضع حلول لها بالتنسيق بين المديرية والشركة المتعاقد معها والتأمينات ، وخلال الاجتماع،تواصلت " محافظ دمياط " مع هيئة التأمينات الاجتماعية لوضع حلول بشأن موقفهم التأمينى وفقًا للقوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وعليه أكدت " الدكتورة منال عوض " على أنه تم التنسيق مع الهيئة على توفيق الأوضاع الخاصة بمستحقاتها من قبل الشركة و بدء صرف رواتب العمال .

وفى هذا السياق،شددت " المحافظ " على السير فى تلك الإجراءات لصرف مستحقاتهم على وجه السرعة وتلافى تلك المشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى .

