المقاومة الفلسطينية تدمر دبابة وتقصف تجمعا لقوات الاحتلال في رفح

اعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة عن استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

و اضافت المقاومة انها قصفت موقع كرم أبو سالم العسكري شرق رفح بقذائف هاون من العيار الثقيل.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم, في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة، مع دخول العدوان يوم الـ217.

وأفادت الوكالة الرسمية لفلسطين «وفا»، بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال ثلاثة شهداء وخمسة جرحى جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عبد العال في شارع اليرموك وسط مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني بالمدينة.