قفزة جديدة بأسعار الذهب في مصر بمقدار 70 جنيهًا للجرام

الجمعة 10/مايو/2024 - 12:21 م

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمقدار يصل إلى 70 جنيهًا في ظل عودة ارتفاع السعر العالمي للذهب إلى مستويات فوق 2360 دولار للأوقية بعد صدور تقارير حول الوظائف الأمريكية، وسجل عيار 24 3589 جنيهًا.

وعيار عيار 21 يسجل 3140 جنيهًا، وعيار 18 يسجل 2691 جنيهًا.

الجنيه الذهب يبلغ 25120 جنيهًا.

وأفادت بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة في 9 مايو 2024، بارتفاع سعر الذهب العالمي بنسبة 4% خلال شهر أبريل، حيث وصل إلى 2307 دولار للأوقية.

وأشار المجلس إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لعمليات شراء قامت بها بنوك مركزية عالمية، بما في ذلك البنك المركزي الصيني، بالإضافة إلى زيادة في مشتريات التجزئة في الصين.

ويعزو تحليل جولد بيليون هذا الارتفاع إلى التوترات في الشرق الأوسط خلال أبريل، حيث شهد الذهب ارتفاعًا تاريخيًا لأول مرة إلى مستوى 2431 دولارًا للأوقية بعد هجوم متبادل بين إسرائيل وإيران.

ومع تراجع هذه التوترات، عادت أسعار الذهب إلى استقرارها بالتزامن مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي.

وفي إطار التوقعات، يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، لكنهم يحذرون من القيام بتحركات كبيرة في تداول الذهب خاصةً بانتظار تقرير التضخم القادم وتأثيره على السوق.