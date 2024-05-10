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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير خارجية بولندا يشيد بالتعاون الاستخباراتي الوثيق مع إستونيا

وزير الخارجية البولندي
وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي
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أشاد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بالتعاون الوثيق بين وكالات الاستخبارات البولندية والإستونية في معالجة بعض القضايا المتعلقة بالهجرة ومواجهة محاولات زعزعة استقرار البلدين.

وأكد سيكورسكي - في تصريحات للصحفيين للصحفيين عقب إجرائه محادثات مع رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا في العاصمة تالين - على التحديات المشتركة التي تواجهها بولندا وإستونيا، بما في ذلك النفوذ الروسي والمشكلات الحدودية، مشددا على أهمية التعاون الاستخباراتي المستمر والحاجة إلى مكافحة الإرهاب.

وقال وزير خارجية بولندا - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - إن المحادثات التي أجراها في تالين تناولت أيضا سبل مساعدة أوكرانيا.
 

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