وزير خارجية بولندا يشيد بالتعاون الاستخباراتي الوثيق مع إستونيا

أشاد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بالتعاون الوثيق بين وكالات الاستخبارات البولندية والإستونية في معالجة بعض القضايا المتعلقة بالهجرة ومواجهة محاولات زعزعة استقرار البلدين.

وأكد سيكورسكي - في تصريحات للصحفيين للصحفيين عقب إجرائه محادثات مع رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا في العاصمة تالين - على التحديات المشتركة التي تواجهها بولندا وإستونيا، بما في ذلك النفوذ الروسي والمشكلات الحدودية، مشددا على أهمية التعاون الاستخباراتي المستمر والحاجة إلى مكافحة الإرهاب.

وقال وزير خارجية بولندا - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - إن المحادثات التي أجراها في تالين تناولت أيضا سبل مساعدة أوكرانيا.

