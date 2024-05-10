بالصور.. غيوم كثيف وعاصفة رملية تضرب بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، أجواء غائمة، اليوم الجمعة، بالتزامن مع توافد الرحلات الداخلية على المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتضرب المحافظة أجواء رملية محملة بالأتربة، فضلا عن غيوم كثيفة في سماء المدينة تسببت في حجب قرص الشمس خلفها.

وظهرت شواطئ بورسعيد شبه خالية من المواطنين نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية، في الوقت الذي عزف عدد من الصيادين عن النزول إلى البحر خشية لتعرضهم لمخاطر الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تتواجد اليوم فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، بالإضافة إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

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