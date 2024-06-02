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الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر| نشرة البوابة نيوز.. أخبار المحافظات اليوم الأحد 2 يونيو 2024

نشرة اخبار المحافظات
نشرة اخبار المحافظات
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شهدت محافظات مصر اليوم الأحد 2-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ومنها:

"حزام وكرفتة".. كيف تخلص سفاح التجمع من ضحيته الأخيرة؟

جامعة المنيا تفوز بثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية

خدرت ابنها لاستخراج أعضائه.. تجديد حبس سيدة بورسعيد 15 يوما
محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وإجازة الصيف
إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم
غدا.. انقطاع المياه عن إهناسيا ومطار دنديل ببني سويف
وزير التعليم العالى بجمهورية تشاد يستقبل وفد جامعة الإسكندرية
المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف طفل والتعدي عليه في قليوب
أسيوط تنهي استعداداتها النهائية للثانوية العامة بتجهيز 79 لجنة


 

 

 

 

 

 

 

نشرة أخبار بورسعيد الإسماعيلية