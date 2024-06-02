بر مصر| نشرة البوابة نيوز.. أخبار المحافظات اليوم الأحد 2 يونيو 2024

شهدت محافظات مصر اليوم الأحد 2-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ومنها:

"حزام وكرفتة".. كيف تخلص سفاح التجمع من ضحيته الأخيرة؟

جامعة المنيا تفوز بثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية

خدرت ابنها لاستخراج أعضائه.. تجديد حبس سيدة بورسعيد 15 يوما

محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وإجازة الصيف

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

غدا.. انقطاع المياه عن إهناسيا ومطار دنديل ببني سويف

وزير التعليم العالى بجمهورية تشاد يستقبل وفد جامعة الإسكندرية

المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف طفل والتعدي عليه في قليوب

أسيوط تنهي استعداداتها النهائية للثانوية العامة بتجهيز 79 لجنة



