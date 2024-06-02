باحث: الجماعات الإرهابية تمتلك منصات محمية من التتبع والمراقبة

قال الدكتور عمر البشير الترابي، الباحث المتخصص في مكافحة الإرهاب، إن التنظيمات الإرهابية استخدمت وسائط الفيس بوك وتويتر والثورات التي حدثت في 2011 لخدمة أهدافها الإرهابية.

وأضاف "الترابي"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات الإرهابية تستخدم آليات الذكاء الصناعي من أجل تكثيف الدعايا للتنظيمات الإرهابية في كافة المناطق الجغرافية، مشيرًا إلى أن هناك منصات معروفة للجماعات الإرهابية محمية من التتبع والمراقبة.

وشدد على ضرورة بناء مواثيق أخلاقية تعتمد على رؤية الإنسان لمجتمعه وحفاظه على الحضارة الإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة أن تواكب التشريعات الجماعات المتطرفة لمكافحة الإرهاب.

ولفت إلى ضرورة تطوير القدرات الاستخبارتية للأجهزة الأمنية، وبناء شراكات وثيقة مع منصات التواصل الاجتماعي، والتوعية والتصدي للخطاب المتطرف.