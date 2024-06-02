شذى حسون تبدأ سلسلتها الغنائية المصرية من أسوان بـ"بنادي عليك"

اسند المنتج فهد الزاهد قيادته للمخرجة بتول عرفة، في تعاونها الأول مع الفنانة العراقية شذى حسون، وهو ما بدت خطواته الأولى تظهر إلى النور من خلال البرومو التشويقي الذي نشر منذ قليل لأغنية "بنادي عليك"، في جولة غنائية مميزة ممزوجة بإبراز سحر وجمال المعالم المصرية بصحبة الصوت الرائع والجمال.

وظهرت شذى حسون خلال أحداث البرومو كمرشدة سياحية تنشاء بينها وبين زميلها قصة حب شهدت عليها معالم أسوان المبهرة من متاحفها وصخورها ونيلها وغيرها من المشاهد الجمالية التي حرصت على إبرازها المخرجة بتول عرفة بحرافية عالية ، لتبهر عيون المتابع بعاصمة السياحة المصرية.

ويعد فيديو كليب "بنادي عليك" المقرر طرحه يوم الأربعاء المقبل، هو أول أغنيات الميني ألبوم المكون من ٤ أغاني مصرية، التي ستقدمه شذى للمرة الأولى، وتصوره بالكامل في مصر، وهي الفكرة التي تحمست لها الشركة المنتجة، لما رأته من فكرة متميزة تناسب الطابع الخاص بالأغاني، ولتنوع الأماكن المبهرة في مصر .

واختارت المخرجة بتول عرفة مناطق مصرية متنوعة تناسب الفيديو كليبات القادمة كمنطقة الاهرامات ، ومنطقة شعبية بوسط البلد ، كما اختارت قصر عائشة فهمي ليناسب تصوير فيديو كليب "قلبي اختار"، وهو ما تسعى إليه دائما في كافة أعمالها الفنية ،حيث تقوم بخلق قصة قصيرة تناسب الفيديو كليب مع الاهتمام بإظهار الصور الجمالية للأماكن التي تقوم بالتصوير فيها .

يذكر أن أغنية "بنادي عليك"غناء: شذى حسون ،وكلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفي، وتوزيع هشام محمد، وإخراج بتول عرفة.