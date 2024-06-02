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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: تكثيف الحملات الميدانية خلال عيد الأضحى المبارك

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة التامة واستمرار تكثيف المرور الميداني وشن الحملات المكبرة للتعامل الفوري مع كافة أشكال التعديات وإزالتها في المهد، لضمان عدم تكرار حالات التعدي ، فضلا عن إتخاذ  كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

يأتي ذلك تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك، كما أكد المحافظ على متابعة مؤشرات الأداء بمنظومة المتغيرات المكانية بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لتنفيذ الإزالات الفورية وتطبيق الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات.

واشار ابو ليمون، الى استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية ، فضلا عن متابعته اللحظية لملف التعديات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.

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