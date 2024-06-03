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الإثنين 03 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سبورتنج يتوج بكأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك

يد الزمالك
يد الزمالك
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توج نادي سبورتنج، يوم الأحد، ببطولة كأس مصر لكرة اليد، بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة 27 -25، في المواجهة التي جمعت بينهما، على صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، فى نهائي البطولة.
وتفوق نادى سبورتنج في الشوط الأول بنتيجة 16-14، على نظيره الزمالك، قبل أن يحسم نتيجة المباراة بعد تفوقه في الشوط الثاني.

وتأهل نادى سبورتنج الى المباراة النهائية على حساب سموحة، فيما صعد الزمالك على حساب البنك الأهلي.
وتعتبر تلك المرة هي الثانية التي يحقق فيها نادي سبورتنج لقب كأس مصر في تاريخه بعد نسخة 2022، وكانت على حساب الزمالك أيضا.

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