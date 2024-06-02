زي النهاردة.. رفع علم مصر فوق مقر جامعة الدول العربية بتونس

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 2 شهر يونيو ،العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1771 - الإمبراطورية الروسية تكمل غزوها لشبه جزيرة القرم.

في عام 1815 - نابليون بونابرت يعلن عن دستور الحرية في فرنسا.

في عام 1875 - ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل.

1886 - رئيس الولايات المتحدة جروفر كليفلاند يتزوج من «فرنسيس فولسوم»، ليكون بذلك أول رئيس أمريكي يتزوج أثناء وجوده في البيت الأبيض.

1896 - غولييلمو ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع.

عام 1932 - الملك فؤاد يفتتح مطار ألماظة وسط احتفال شعبي كبير. ويستقل فيه أول 3 طيارين مصريين بأول طائرات مصرية.

عام 1946 -إلغاء الملكية في إيطاليا والإعلان عن قيام الجمهورية وذلك بعد خلع الملك فيكتور عمانويل الثالث ونفيه إلى مصر وصدور حكم بعدم دخول الذكور من العائلة الحاكمة السابقة إلى إيطاليا.

عام 1949 - اختيار اسم المملكة الأردنية الهاشمية اسم رسميا للأردن،

عام 1953 - تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسميًا ملكة على العرش البريطاني، وكانت تبلغ من العمر 25 عامًا.

عام 1966 - مركبة الفضاء الأمريكية سيرفيور 1 تهبط على سطح القمر.

وعام 1968 - طائرة إف-4 فانتوم الثانية أمريكية تتحطم في حرم جامعة كيوشو في اليابان.

1971 - صدور العدد الأول من جريدة الرأي الأردنية.

1976 - البرلمان المؤقت في تيمور الشرقية يوافق على الإنضمام إلى إندونيسيا وذلك بعد حوالي عام من خروج الاحتلال البرتغالي من الجزيرة، وقد نالت الجزيرة استقلالها عام 1999.

1983 - طائرة طيران كندا ماكدونل دوغلاس دي سي 9 تحترق بعد هبوطها الإطراري في «مطار سينسيناتي شمال كنتاكي الدولي»، وأدى الحادث إلى مقتل 23 شخصًا من أصل 46 كانوا على متنها.

عام 1989 - رفع العلم المصري فوق مقر جامعة الدول العربية في تونس بعد فترة من المقاطعة العربية لمصر .

1997 - إدانه تيموثي مك فاي ب15 تهمة في حادث تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما.

2005 - اغتيال الصحفي والمفكر اللبناني سمير قصير بتفجير عبوه ناسفه بسيارته في بيروت.

2007 - صدور العدد الأول من جريدة الجريدة الكويتية.

في عام2012 - الحكم على رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وتبرئه جميع معاوني وزير الداخلية، كما حكم بإنقضاء الدعوى على نجلي مبارك علاء وجمال بعد سقوط التهم الموجهه لهم بالتقادم، كما برأت المحكمة مبارك من جناية الاشتراك بالحصول على منفعة من وظيفته.

