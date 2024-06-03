إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص، في حادث مروري، مساء يوم الأحد، بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين تصادم دراجتين ناريتين بقرية " غرب الموهوب" التابعة لمركز الداخلة على الطريق الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة أسفر عن إصابة كل من محمود محفوظ أحمد، 59 عامًا، فتحي السيد عبد الله، 52 عامًا، صابر رجب صابر، 15 عامًا، محمد فتحي محمد خضر، 14 عامًا، صبري رجب صابر، 23 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.