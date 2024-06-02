مصرع سائق وإصابة نجله في حادث انقلاب شاحنة بالوادي الجديد

لقى سائق مصرعه فيما أصيب نجله، في حادث مروري، مساء اليوم الأحد، بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام توفت في حادث مروري.

تبين انقلاب شاحنة نقل " تريلا" بمنطقة الكيلو 200 بطريق الداخلة – شرق العوينات أسفر عن مصرع مدحت محمود علي الجرجاويـ 43 عامًا، ومقيم محافظة البحيرة وإصابة نجله الطفل، محمود مدحت محمود، 12 عامًا، ومقيم محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل الطفل المصاب لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما جرى إيداع جثة المتوفي في الحادث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما انتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز الداخلة مع معدات وحدة مرور المركز لإزالة آثار الحادث من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.