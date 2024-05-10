"المالية الأوكرانية": تلقينا بالفعل 45 مليون يورو كدعم مباشر للميزانية من السويد

ذكرت وزارة المالية الأوكرانية اليوم /الجمعة/ أن البلاد تلقت منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في العام قبل الماضي، حوالي 45 مليون يورو كدعم مباشر للميزانية من السويد.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الوزارة، عقب اجتماع بين وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، ووفد من أعضاء البرلمان السويدى في كييف، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية.

وناقش الطرفان - خلال الاجتماع - تنفيذ الإصلاحات الأوكرانية من أجل التكامل الأوروبي ونيل عضوية الاتحاد، فضلًا عن الحاجة إلى تمويل خارجي لتغطية نفقات ميزانية الدولة ذات الأولوية واستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أنه منذ فبراير 2022، قدمت حكومة السويد حوالي 45 مليون يورو، كدعم مباشر لميزانية أوكرانيا، لافتة إلى أن السويد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية وإنسانية ومالية يبلغ مجموعها أكثر من 3.2 مليار يورو.

وأضاف البيان "أن دعم وتضامن الحكومة السويدية منذ الأيام الأولى للحرب الروسية، كان في غاية الأهمية بالنسبة لأوكرانيا، وهذا ينطبق على المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية، ونحن على اقتناع بأن مواصلة تطوير شراكتنا سيساعد على تعزيز الاستدامة المالية لأوكرانيا والحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، وستكون تجربة السويد في عملية التكامل الأوروبي بمثابة مساهمة كبيرة في مسار أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي".

وقدم مارشينكو الشكر لحكومة السويد لانضمامها إلى منصة التنسيق متعددة الوكالات بين الجهات المانحة لأوكرانيا بجانب كوريا الجنوبية والنرويج وهولندا، وتعهدت بتخصيص أكثر من 5.5 مليار دولار أمريكي إجمالًا لتعافي أوكرانيا وتنميتها الاقتصادية.