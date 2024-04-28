بالصور قافلة طبية مجانية بقرية "صنعاء" بمركز الخارجة

الأحد 28/أبريل/2024 - 11:25 م

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الأحد،قافلة طبية مجانية بالتعاون بين أمانتي الصحة والسكان والمرأة بأمانة المحافظة، لسكان قرية " صنعاء" التابعة لمركز الخارجة تضمنت 5 تخصصات طبية.

قال الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة والسكان بالحزب، إنه تم تنظيم القافلة بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، وأمين المرأة بالمحافظة، وذلك بقرية " صنعاء" التابعة لمركز الخارجة، في تخصصات (التحاليل الطبية الاكلينيكية وأبحاث الدم – طب أسرة – أطفال – طب أسرة – الباطنية – الأسنان) وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ146 مواطنا من أبناء قرية " صنعاء" بمركز الخارجة والقرى المجاورة والقريبة منها.

قالت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن القافلة تأتي في إطار دور الحزب المجتمعي لخدمة المواطنين وتنفيذا لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للوصول بالخدمات الطبية للمواطنين في كافة ربوع المحافظة.

وتضمنت القافلة كل من : دكتور مؤمن معاذ استشاري باطنية، دكتورة رغدة نجاتي استشاري أمراض الدم والتحاليل الطبية، د. تهاني يونس استشاري الأطفال، د. آلاء سيد. طب عام، د. سلمي سمير. طب أسنان.

امانة مستقبل وطن بالوادي الجديد تنظم قافلة طبية مجانية بقرية صنعاء

انطلاق فعاليات قافلة طبية بالخارجة

توقيع الكشف على 146 مواطنا في قافلة طبية بالوادي الجديد بالمجان

توقيع الكشف وصرف الدواء بالمجان لـ146 مواطنا في قافلة مجانية بالوادي

جانب من قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد

صرف الدواء بالمجان لـ146 مواطنا في قافلة طبية

فعاليات قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد

قافلة طبية بالوادي

قافلة طبية بقرية صنعاء جنوب الخارجة