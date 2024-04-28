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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور قافلة طبية مجانية بقرية "صنعاء" بمركز الخارجة

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية صنعاء بالخارجة
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الأحد،قافلة طبية مجانية بالتعاون بين أمانتي الصحة والسكان والمرأة بأمانة المحافظة، لسكان قرية " صنعاء" التابعة لمركز الخارجة تضمنت 5 تخصصات طبية. 

قال الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة والسكان بالحزب، إنه تم تنظيم القافلة بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، وأمين المرأة بالمحافظة، وذلك بقرية " صنعاء"  التابعة لمركز الخارجة، في تخصصات (التحاليل الطبية الاكلينيكية وأبحاث الدم – طب أسرة – أطفال – طب أسرة – الباطنية – الأسنان) وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ146 مواطنا من أبناء قرية " صنعاء" بمركز الخارجة والقرى المجاورة والقريبة منها.

قالت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن القافلة تأتي في إطار دور الحزب المجتمعي لخدمة المواطنين وتنفيذا لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للوصول بالخدمات الطبية للمواطنين في كافة ربوع المحافظة.

وتضمنت القافلة كل من : دكتور مؤمن معاذ استشاري باطنية، دكتورة رغدة نجاتي استشاري أمراض الدم والتحاليل الطبية، د. تهاني يونس استشاري الأطفال، د. آلاء سيد. طب عام، د. سلمي سمير. طب أسنان.

امانة مستقبل وطن بالوادي الجديد تنظم قافلة طبية مجانية بقرية صنعاء
امانة مستقبل وطن بالوادي الجديد تنظم قافلة طبية مجانية بقرية صنعاء
انطلاق فعاليات قافلة طبية بالخارجة
انطلاق فعاليات قافلة طبية بالخارجة
توقيع الكشف على 146 مواطنا في قافلة طبية بالوادي الجديد بالمجان
توقيع الكشف على 146 مواطنا في قافلة طبية بالوادي الجديد بالمجان
توقيع الكشف وصرف الدواء بالمجان لـ146 مواطنا في قافلة مجانية بالوادي
توقيع الكشف وصرف الدواء بالمجان لـ146 مواطنا في قافلة مجانية بالوادي
جانب من قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد
جانب من قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد
صرف الدواء بالمجان لـ146 مواطنا في قافلة طبية
صرف الدواء بالمجان لـ146 مواطنا في قافلة طبية
فعاليات قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد
فعاليات قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد
قافلة طبية بالوادي
قافلة طبية بالوادي
قافلة طبية بقرية صنعاء جنوب الخارجة
قافلة طبية بقرية صنعاء جنوب الخارجة
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بقرية صنعاء بالخارجة
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بقرية صنعاء بالخارجة
قافلة قرية الخارجة دكتور أمانه