مهرجان كان السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

كشف مهرجان كان السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للنسخة الـ77، والمقامة خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل، وتضم نخبة من الأسماء الأبرز في صناعة السينما.

وتضم لجنة التحكيم، التي ترأسها المخرجة والكاتبة الأمريكية جريتا جيروج، كل من: الكاتبة التركية إبرو جيلان، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، والنجمة الفرنسية إيفا جرين، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والمخرج الإسباني خوان أنطونيو بايونا، والممثل الفرنسي عمر سي، والنجم الإيطالي بيرفرانشيسكو فافينو، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

يفتتح الفيلم الفرنسي «The Second Act» للمخرج كوينتن دوبيو، فعاليات مهرجان كان السينمائي هذا العام، ويتتبع الفيلم المليء بالفكاهة العبثية ممثلين يلعبون دور البطولة في إنتاج فيلم محكوم عليه بالفشل. ويشارك في بطولته النجمة ليا سيدو والممثل فنسنت ليندون، ولويس جاريل.

ومن الأسماء الأبرز المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا، والذي يعود للكروزايت بفيلم «Megalopolis»، وتدور أحداثه حول مهندس معماري يريد إعادة بناء مدينة نيويورك باعتبارها المدينة الفاضلة بعد كارثة مدمرة. وسبق أن توج كوبولا بالسعفة الذهبية مرتين من قبل، الأولى عام 1974 بفيلم “The Conversation”، والثانية عام 1979 بفيلم “Apocalypse Now”.

ويجتمع شمل «كوبولا» مع المخرج بول شريدر الذي يشارك في المسابقة بفيلم «Oh Canada»، ويتتبع قصة ليونارد فايف، واحد من ستين ألفًا من المتهربين من التجنيد والفارين الذين فروا إلى كندا لتجنب الخدمة في فيتنام، يشارك كل أسراره لإزالة أسطورية حياته الأسطورية.

كما تضم المسابقة المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، والذي يشارك هذا العام بفيلم "Kinds of Kindness"، والذي تدور أحداثه حول حكاية تألف من ثلاثة فصول. تتتبع القصة الأولى رجلًا بلا خيار يحاول السيطرة على حياته؛ والثانية شرطي يشعر بالقلق من عودة زوجته المفقودة في البحر ويبدو أنها شخص مختلف؛ أما الثالثة تدور حول امرأة مصممة على العثور على شخص محدد مقدر له أن يصبح قائدًا روحيًا مذهلًا. ويشارك ستون البطولة كل من: ويليام دافو وجيسي بليمونز ومارجريت كوالي،