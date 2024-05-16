تونس وجيبوتي يبحثان علاقات التعاون في مختلف المجالات

بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة منها المتعلقة بالتعاون الطلابي والبحثي والتعاون الفني.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان أمس الأربعاء أن لقاء الوزيرين جاء على هامش اجتماعات القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة بالمنامة خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الحالي.

وتطرق الجانبان أهم القضايا المعروضة على القمة العربية وعلى رأسها حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الجيبوتي بكفاءة الإطارات التونسية العاملة في بلاده، ولاسيما منها العاملة في مجال التعليم.

وعلى صعيد متصل،التقى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بمملكة البحرين،لعرض خطة عمل الوزارة والجهود المتواصلة التي تبذلها لتدعيم كل جوانب الإحاطة بالتونسيين بالخارج والذود عن حقوقهم وتطوير مستوى الخدمات القنصلية المسداة لهم.

وشدد على أن أبناء تونس بالخارج جزء لا يتجزأ من الوطن، مؤكدا على أهمية إسهامهم في إعلاء مكانة تونس في الخارج.

واستمع الوزير إلى عدد من أفراد الجالية حول بعض الصعوبات التي تعترضهم وأفكارهم ومقترحاتهم بخصوص العمل القنصلي والخدمات الإدارية في تونس ومساهمتهم في جهود التنمية فيها، ولاسيما خلق فرص الاستثمار