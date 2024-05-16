فلسطين.. وصول شهداء إلى مستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال منزلًا وسط رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوصول عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الحلقاوي" الذي يقع في محيط مدرسة رابعة وسط رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، استشهد 3 مواطنين فلسطينيين في مدينة طولكرم جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين خلال اقتحام المدينة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عددًا من مكاتب الصرافة في الضفة الغربية، فاقتحم مكتب صرافة "الخليج" في شارع قصر هشام في أريحا، كما اقتحم مكتب صرافة "فخرالدين" في مدينة طولكرم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال اعتقل مديرة صرافة "الخليج" وهي آلاء عبيات من منزلها في قرية المنشية قضاء بيت لحم.