الدفاع الروسية: اعتراض 5 صواريخ "أتاكمز" فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ تكتيكية من طراز "أتاكمز" أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية التكتيكية ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافت: "تم تدمير خمسة صواريخ عملياتية تكتيكية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي جمهورية القرم".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

ويكثف نظام كييف من عمليات القصف للمدن والمناطق المدنية الآهلة دون أن يأبه لمحرمات التشريعات الإنسانية والقوانين الدولية، وذلك على ضوء التقدم والنجاح الذي تحرزه القوات المسلحة الروسية على جبهات القتال العسكرية وازدياد الخسائر الفادحة التي تمنتها القوات العسكرية الأوكرانية على جبهات القتال.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف."