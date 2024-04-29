مصرع خمسة أشخاص جراء أعاصير ضربت وسط الولايات المتحدة

لقى خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، جراء الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة.



وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية (أن دبليو أس) حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، بأنها سجلت 78 إعصارا معظمها في ولايتي "أيوا ونبراسكا"و35 إعصارا آخرين شمال "تكساس" إلى "ميسوري".



وأشارت القناة الأمريكية إلى أن السلطات المحلية في بلدة هولدنفيل بولاية أوكلاهوما، أكدت مصرع شخصين على الأقل، أحدهما رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، مشيرة إلي تواصل عمليات إزالة الركام.. كما سجلت أضرارا كبيرة في بلدة "سالفر الصغيرة" التي تبعد عنها أكثر من 100 كيلو متر.