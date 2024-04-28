تفحم وإصابة 4 أشخاص في حريق بقرية شكشوك في الفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات خطيرة، إثر نشوب حريق هائل في منزل بعزبة منقار التابعة لقرية شكشوك على طريق البركة دائرة مركز شرطة ابشواي، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين للمستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي ،مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد أسامة ابو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بنشوب حريق بمنزل بعزبة منقار دائرة المركز ووجود مصابين.



على الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ولكن بعد أن تفحم جسد شخص لقي مصرعه كما أصيب 3 اخرون بجروح خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد انور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، أن حريق نشب بمنزل طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض ( البلوك) واثناء تواجد الاشخاص بالمنزل انفجرت اسطوانة الغاز المنزلي وأدى ذلك إلى اشتعال النيران بالمنزل مسفراً ذلك عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرون.



نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.